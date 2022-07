Drei Generationen vereinen sich beim Gospel-Konzert zu einem stimmgewaltigen Chor. FOTO: privat up-down up-down Gospel-Konzert in der Stadtkirche Von Rock bis Pop Von PM. | 24.02.2011, 17:12 Uhr

Zum Abschluss des 14. Westerkappelner Gospelworkshops findet am Sonntagnachmittag, 27. Februar, um 17 Uhr das große Abschlusskonzert in der Stadtkirche statt. Unter Leitung des Sängers, Songwriters und Dirigenten David Thomas werden die Teilnehmer Gospelsongs vom neusten Album von David Thomas „The Message Is Love – die Botschaft heißt Liebe“ zu Gehör bringen.