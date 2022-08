„Sweety Glitter and The Sweethearts“ spielen auf den Bühnen der Welt – ihren Weg nach Westerkappeln finden sie dabei auch immer wieder. Foto: Simon Schoo up-down up-down „Sweety Glitter and the Sweethearts“ und „The Hawaiians“ beim Freibad-Open-Air Glamour-Rock am Bullerteich in Westerkappeln Von Simon Schoo | 29.08.2022, 15:00 Uhr

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Förderkreises des Bullerteichs mischten die Musikgruppen „The Hawaiians“ und „Sweety Glitter and the Sweethearts“ das Freibad Bullerteich am Samstag richtig auf. Feinster Sound der 70er und hawaiianischer Heimatklang ließen keinen der 500 Besucher mehr ruhig sitzen.