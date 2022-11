Bei der empfohlenen Bebauungsplanänderung hat die Gemeindeverwaltung vor allem das von ihr in Erbpacht übernommene Kirchengrundstück im Blick, das seit Sommer teilweise von einem provisorischen Kindergarten (im Hintergrund) in Beschlag genommen wird. Ein fester Bau wäre nach derzeitiger Rechtslage an der Stelle gar nicht möglich.

Foto: Frank Klausmeyer up-down up-down