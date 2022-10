Grundstückseigentümer müssen das Laub von den Gehwegen fegen. An der Bullerteichstraße war das am Mittwoch auch fast überall der Fall – ausgenommen die öffentlichen Flächen wie am Freibad oder vor dem Feuerwehrgerätehaus. Eine Momentaufnahme.

Foto: Frank Klausmeyer