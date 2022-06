Kreuz auf einem Wörterbuch mit dem Wort Missbrauch Symbolfoto Missbrauchsskandal *** Cross on a dic FOTO: imago stock&people Weiterer Missbrauchsfall bestätigt Ehemaliger Westerkappelner Pfarrer soll sich an mehreren Kindern vergangen haben Von Frank Klausmeyer/Kristina Kerstan | 12.06.2022, 10:12 Uhr

Auch wenn der Fall schon Jahrzehnte zurückliegt: Die Nachricht, dass ein ehemaliger Pfarrer der Kirchengemeinde St. Margaretha in seiner Zeit als Kaplan in Dülmen ein Kind missbraucht haben soll, löst auch in Westerkappeln Betroffenheit aus. Unterdessen ist bekannt geworden, dass sich der Seelsorger an weiteren Kindern vergangen haben soll.