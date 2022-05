Friedrich Schönhoffs Krimi „Tod an der Lehmkuhle“ ist ab dieser Woche erhältlich. FOTO: Schönhoff „Tod in der Lehmkuhle“ Friedrich Schönhoff hat ersten Westerkappeln-Krimi veröffentlicht Von Anke Beimdiek | 07.05.2022, 13:58 Uhr

Aufsehenerregende Kriminalfälle hat es in Westerkappeln bereits verschiedene gegeben. Einen Sensationstourismus lösten sie nicht aus. In dem ersten Westerkappeln-Krimi von Friedrich Schönhoff, „Tod in der Lehmkuhle“, der jetzt im Handel ist, ist das anders. Wir haben das Buch über die düsteren Büßer von Haus Cappeln gelesen.