Die Frau wurde Anfang der Woche von einer unbekannten Nummer angerufen, teilt die Polizei Steinfurt mit. In englischer Sprache sei sie unter einem Vorwand aufgefordert worden, sich über eine Fernsoftware in ihr Konto einzuloggen. Darüber hinaus ließ sich die Westerkappelnerin dazu überreden, ein Foto von sich sowie von ihrem Ausweis zu versenden.

Was die Polizei rät

Nach dem Telefonat fiel auf, dass mehrere Abbuchungen von ihrem Konto vorgenommen worden waren. Die meisten Abbuchungen konnten rechtzeitig gestoppt werden. Ein Betrag in dreistelliger Höhe ist bislang allerdings verloren.



Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran, wie wichtig es ist, nicht auf solche Forderungen am Telefon einzugehen. „Geben Sie niemals Bankinformationen, Passwörter oder andere persönliche Informationen preis“, rät die Polizei in Steinfurt. „Gewähren Sie niemals einem unbekannten Anrufer Zugriff auf ihren PC, Laptop, ihr Tablet oder Smartphone“.

Wer Opfer eines Telefonbetrugs geworden ist, sollte umgehend Anzeige bei der

Polizei erstatten. Wer bereits Geld an ein unbekanntes Konto überwiesen hat oder ungewöhnliche Abbuchungen bemerkt, sollte sich mit seiner Bank in Verbindung setzen. „In manchen Fällen ist es möglich, die Überweisungen zu stoppen oder Geld zurückbuchen zu lassen“, sagt die Polizei.