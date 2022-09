Die Hülle für das neue Feuerwehrgerätehaus steht, wie das vor wenigen Tagen aufgenommene Drohnenbild zeigt. Mittlerweile läuft der Innenausbau auf vollen Touren. Foto: Stefan Nieland up-down up-down Baufortschritte und Kosten im Plan Neues Feuerwehrgerätehaus Westerkappeln: Solarnutzung noch einmal Thema Von Frank Klausmeyer | 06.09.2022, 11:52 Uhr

Wer den Eindruck haben sollte, dass es auf der Baustelle des neuen Feuerwehrgerätehauses an der Mettinger Straße in Westerkappeln nicht so recht voran geht, der irrt: Die Bauarbeiten liegen im Plan. Und was die Gemeinde nicht weniger freuen dürfte, die Kosten auch.