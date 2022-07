Marcel und Johanna Hackmann mit ihren Kindern Henri, Jonas, Toni und Pflegesohn Arash vor den neuen Stallungen, in die demnächst die Zuchtsauen einziehen sollen. FOTO: Anke Beimdiek up-down up-down Förderung durch EU-Gelder Familie Hackmann aus Westerkappeln hat ihren Bio-Betrieb erweitert Von Anke Beimdiek | 25.07.2022, 14:02 Uhr

Die neuen Futtersilos sind bereits gefüllt, die Ställe könnten eigentlich bezogen werden. Was noch fehlt, ist die offizielle Bauabnahme. Wenn die vorliegt, beginnt auf Hof Hackmann an der Heerstraße der große Umzug: 22 Sauen bekommen Platz in den neuen Abferkelbuchten mit Auslauf. Die drei Zuchteber sollen dann in freigewordene Ställe umziehen.