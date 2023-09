Gericht fragt Bundesbank um Rat 102 Blüten bei Westerkappelner gefunden: Ist es überhaupt „echtes“ Falschgeld? Von Fabienne Pieper | 07.09.2023, 16:15 Uhr Ein Mann aus Westerkappeln hatte Falschgeld im Nennwert von 1530 Euro bei sich. Symbolfoto: picture alliance/Robert Michael up-down up-down

In einer Wohnung in Westerkappeln wurde im Februar vergangenen Jahres Falschgeld gefunden. Deshalb muss sich ein 51-jähriger Westerkappelner vor dem Schöffengericht Ibbenbüren verantworten. Zum Auftakt der Hauptverhandlung im August konnte nicht geklärt werden, was der Mann mit den Blüten vorhatte oder ob er überhaupt plante, sie in den Zahlungsverkehr zu bringen. Warum jetzt sogar der Rat der Deutschen Bundesbank gefragt wurde.