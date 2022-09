In mindestens vier Fällen klingelten falsche Pflegedienst-Mitarbeiter bei Senioren in Westerkappeln und Ibbenbüren. Symbolfoto: imago images/Panthermedia up-down up-down Mehrere Fälle in der Region Falsche Diakonie-Mitarbeiterin behelligt Seniorin in Westerkappeln Von Constantin Binder | 15.09.2022, 15:15 Uhr

In Westerkappeln und Ibbenbüren hat es nach Angaben der Polizei in den vergangenen Wochen mehrere Betrugsversuche gegeben, die sehr ähnlich waren. In mindestens vier Fällen klingelte eine Betrügerin an der Tür von älteren Menschen und gab sich als Pflegekraft aus. In zwei Fällen wurde Schmuck erbeutet, in einem weiteren Bargeld. Der Polizei liegen entsprechende Anzeigen vor.