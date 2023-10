Einrichtungen bleiben geschlossen Kita-Mitarbeiter aus Lotte und Westerkappeln gehen auf die Straße Von Anke Beimdiek | 20.10.2023, 16:37 Uhr Zahlreiche Erzieher haben am Donnerstag in Düsseldorf protestiert. Foto: privat up-down up-down

Erzieher auf der Straße statt in der Kita: Zahlreiche Verbände der Freien Wohlfahrtspflege haben am Donnerstag vor dem NRW-Landtag in Düsseldorf gegen Kürzungen im Sozialbereich und für mehr Unterstützung für Kindertagesstätten und den Offenen Ganztag demonstriert. Einige Kitas in Lotte, Westerkappeln und Mettingen blieben deshalb sogar geschlossen