In diesen Tagen bekommt der Kindergarten Am Kapellenweg eine Solaranlage von Mitarbeitern der Firma Grüter (Neuenkirchen) aufs Dach geschraubt. Darüber freuen sich nicht nur Leiterin Anja Peters, sondern auch Reiner Nietiedt (rechts am Modul) und Robert Kropf (links). Auch für die Kinder ist das ein spannendes Thema. Foto: Frank Klausmeyer

Kindergarten Am Kapellenweg Erste Westerkappelner Kita erhält Photovoltaikanlage Von Frank Klausmeyer | 28.08.2022, 13:29 Uhr

Der Nachhaltigkeitsgedanke – man denke nur an das Regenbogenland auf der anderen Straßenseite – wird schon lange im Kindergarten Am Kapellenweg groß geschrieben. Jetzt setzt die Einrichtung ein besonderes Ausrufezeichen: Als erste Kita in Westerkappeln bekommt sie in diesen Tagen eine Photovoltaikanlage aufs Dach geschraubt.