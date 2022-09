Der Brunnen vor dem Rathaus sprudelt noch. Die Grünen halten das unter den gegebenen Umständen für Energieverschwendung. Foto: Frank Klausmeyer up-down up-down Warum sprudelt der Rathausbrunnen? Diskussion über Energiesparmaßnahmen: Grüne in Westerkappeln sehen Einsparmöglichkeiten Von Frank Klausmeyer | 05.09.2022, 12:56 Uhr

In gut einer Woche ist Kappelner Kirmes. Mit den Karussells drehen sich dann auch wieder die Stromzähler. Das ist vor dem Hintergrund der Energiekrise aber wohl kein Thema, zumal die Schausteller die Rechnungen zahlen. Was den eigenen Verbrauch der Gemeinde betrifft, geraten jetzt auch Kleinigkeiten in den Blick. Das ist diese Woche im Haupt- und Finanzausschuss deutlich geworden.