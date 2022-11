Im Familienzentrum Am Kapellenweg (l.) wünscht man sich vor der Haustür einen verkehrsberuhigten Bereich. Derzeit ist dort Tempo 30 erlaubt. Foto: Frank Klausmeyer up-down up-down Viel Verkehr vor dem Kindergarten Eltern fordern Verkehrsberuhigung am Kapellenweg in Westerkappeln Von Frank Klausmeyer | 04.11.2022, 07:04 Uhr

Wird die Straße Am Kapellenweg in Westerkappeln zumindest teilweise in eine verkehrsberuhigte Zone umgewandelt? Diesen Wunsch hatte eine Vertreterin aus dem Elternrat des dortigen Kindergartens in der jüngsten Ratssitzung formuliert. Jetzt war das Anliegen Thema im Bürgerausschuss. Dort wurden Bedenken laut.