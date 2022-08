Die beiden Kindertagesstätten der AWO Am Königsteich laden in dieser Woche zu einem Kennenlernnachmittag ein. Foto: AWO up-down up-down Nur ein Fenster beschädigt Einbruch in Westerkappelner AWO-Kindergarten am Königsteich Von Thomas Niemeyer | 30.08.2022, 13:54 Uhr

Unbekannte sind am Wochenende in den AWO-Kindergarten Am Königsteich in Westerkappeln eingebrochen. Gestohlen wurde nichts.