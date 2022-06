Die Stellungnahme zu den Missbrauchsvorwürfen gegen einen ehemaligen Westerkappelner Pfarrer aus dessen Zeit als Kaplan in Dülmen wurden am Wochenende in den Gottesdiensten verlesen. FOTO: Archiv Als Kaplan Ehemaliger Pfarrer der Kirchengemeinde St. Margaretha soll Kind missbraucht haben Von Frank Klausmeyer | 10.06.2022, 11:00 Uhr

Die Reihe von Missbrauchsvorwürfen gegen katholische Geistliche findet kein Ende. Jetzt ist ein Fall bekannt geworden, der auch in der Kirchengemeinde St. Margaretha für Bestürzung sorgen dürfte: Ein Priester, der von 1965 bis zu seinem Tode im Jahr 1984 in Westerkappeln als Pfarrer wirkte, soll in den 1950er Jahren in Dülmen einem Kind sexualisierte Gewalt angetan haben.