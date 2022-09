Die Gewerbesteuereinnahmen sprudeln in Westerkappeln wie noch nie - trotzdem warnt der Kämmerer der Gemeinde, nicht in Euphorie auszubrechen. Symbolfoto: dpa/Patrick Pleul up-down up-down Trotz möglicher Rekorderträge bei der Gewerbesteuer Düstere Aussichten für die Gemeindefinanzen in Westerkappeln Von Frank Klausmeyer | 27.09.2022, 09:30 Uhr

Wenn das keine gute Nachricht ist: Die Gewerbesteuereinnahmen in Westerkappeln sprudeln so kräftig wie nie. Das für dieses Jahr erwartete Haushaltsdefizit in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro könnte am Jahresende auch dank weiterer Verbesserungen deutlich geringer ausfallen als kalkuliert. Doch Thomas Rieger goss vergangene Woche im Rat ordentlich Essig in den Wein: „Bitte nicht in Euphorie ausbrechen“, mahnte der Kämmerer, noch bevor er in seinem Finanzzwischenbericht die erste Zahl nannte. Denn seine Prognosen für 2023 fielen umso düsterer aus.