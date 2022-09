Bevor die Kartoffeln auf den Teller können, müssen sie geputzt werden. Ina Gehrke legt Hand an. Foto: Heinrich Weßling up-down up-down Dresch- und Erntetage in Düte Stelldichein für Traktorenfans in Westerkappeln Von Heinrich Weßling | 26.09.2022, 16:00 Uhr

„Im Frühjahr haben wir die Kartoffeln in den Boden gesteckt - und an diesem Wochenende holen wir sie wieder raus.“ So simpel erklärt es Dieter Hofmeyer, einer der Organisatoren aus dem Traktorenteam der Museumsfreunde in Westerkappeln-Düte. Diese hatten am Wochenende zu einem Treffen, Klönen und Arbeiten eingeladen. Drei Tage Austausch mit Freunden. Ein langes Wochenende mit viel Unterhalterungswert.