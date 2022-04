Mit Siegen gegen Melle, Bohmte, Gretesch und Spielverein Osnabrück setzten sich die THC-Herren in ihrer Gruppe klar durch. Daneben haben sich für das „Final Four“ die HSG Osnabrück, der TV Georgsmarienhütte und die HSG Lotte qualifiziert.

Am kommenden Wochenende ist der THC Ausrichter des „Final Four“. Am Samstag finden die beiden Halbfinals statt. Zunächst um 14 Uhr steigt das erste Halbfinale zwischen HSG Osnabrück und HSG Lotte. Um 17.30 folgt das zweite Halbfinale mit Westerkappelner Beteiligung gegen TV Georgsmarienhütte. Eventcharakter bekommt das Ganze, weil auch das „Final Four“ der Damen in Westerkappeln stattfindet. Die beiden Halbfinals werden um 15.45 parallel in beiden Sporthallen ausgetragen. Das Spiel um Platz drei der Damen findet um 19.15 Uhr statt. Am Sonntag stehen dann ab 15 Uhr das Spiel um Platz drei der Herren, das Finale der Damen (16.45 Uhr) und das Finale der Herren um 18.30 Uhr an.