Beim Zusammenstoß zweier Autos in Lotte wurden drei Menschen leicht verletzt. FOTO: dpa/Carsten Rehder 18-Jähriger Lotter übersieht Vorfahrt Drei Personen bei Unfall in Westerkappeln verletzt - Auto prallt gegen Mauer Von Frank Klausmeyer | 21.02.2022, 15:20 Uhr

Nach einer Kollision zweier Autos an der Osnabrücker Straße in Westerkappeln am Samstagnachmittag, 19. Februar, ist einer der Wagen gegen eine Mauer geschoben worden. Drei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Das teilte die Polizei am Montag mit.