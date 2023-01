Nach Darstellung der Stadwerke Tecklenburger Land wäre eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach des neuen Feuerwehrgerätehauses nun doch wirtschaftlich zu betreiben. Vor zwei Jahren gab es noch anderslautende Angaben. Symbolfoto: imago images/blickwinkel up-down up-down Kommt nun doch große PV-Lösung? Stadtwerke für Erweiterung der Solaranlage für Westerkappelner Feuerwehrgerätehaus Von Frank Klausmeyer | 24.01.2023, 16:10 Uhr

Noch bevor das neue Gerätehaus an der Mettinger Straße an die Freiwillige Feuerwehr übergeben ist, gibt es Überlegungen für eine Erweiterung. Dabei geht es allerdings nur um die Photovoltaikanlage auf dem Dach. Was vor einiger Zeit noch als unwirtschaftlich erschien, könnte sich nun rechnen.