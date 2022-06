Bis Ende des Jahres sollen in den Westerkappelner Außenbereichen nicht nur alle Glasfaserkabel in der Erde liegen, sondern auch alle Hausanschlüsse aktiviert sein. FOTO: dpa/Peter Kneffel Breitbandausbau in Außenbereichen Deutsche Glasfaser will bis Ende 2022 in Westerkappeln fertig sein Von Frank Klausmeyer | 09.06.2022, 08:09 Uhr

Bis Ende 2023 hat die Deutsche Glasfaser Holding GmbH (DG) Zeit, die sogenannten weißen Flecken bei der Breitbandversorgung in den Außenbereichen zu schließen. Nach Lage der Dinge wird das Unternehmen ein Jahr früher fertig sein. Das stellte DG-Projektmanager Thorsten Höpfner in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses in Aussicht.