Entlang der Landesstraße 501 Verein will sich für Radweg von Lotte bis Ibbenbüren einsetzen Von Frank Klausmeyer | 12.05.2022, 09:37 Uhr

Die Bemühungen für den Bau eines Radwegs an der L 501 von Lotte bis Ibbenbüren gewinnen an Fahrt. Jetzt hat sich ein Verein gegründet, der dem Anliegen zusätzlichen Schub verleihen will. Überzeugt werden muss vor allem der Landesbetrieb Straßen NRW.