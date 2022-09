Das erst vor zwei Jahren eröffnete Café Eden schließt am 11. September endgültig die Tür. Foto: Frank Klausmeyer up-down up-down Bioladen läuft weiter Café Eden in Westerkappeln wird geschlossen Von Frank Klausmeyer | 05.09.2022, 14:00 Uhr

Das Café Eden an der Großen Straße feiert am heutigen Montag, 5. September, das Zweijährige. Doch zum Feiern ist den Verantwortlichen im Trägerverein Eden 2020 nicht zumute. Am 11. September wird der Stecker gezogen. Im Bioladen geht es weiter – möglicherweise bald aber unter neuer Regie.