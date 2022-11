Brandeinsatz am Haus Cappeln in Westerkappeln. Foto: NWM-TV up-down up-down Kleiderschrank brennt Brand im Haus Cappeln in Westerkappeln Von noz.de | 26.11.2022, 10:32 Uhr

Ein Brand im Haus Cappeln sorgte am Freitag für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Westerkappeln. Bei der Alarmierung mussten die Rettungskräfte davon ausgehen, dass sich Personen in dem Gebäude befinden.