„Die Lesewoche ist ein wichtiger Baustein unserer Leseförderung“, so Fachkonferenz-Vorsitzende Ingeborg Jonas. Der Projektunterricht soll die Kinder an das Lesen heranführen und ihnen geschriebene Sprache nahebringen. Zur Motivation erhalten die Schüler einen persönlichen Leseausweis, den sie bereits in der vergangenen Woche selbst hergestellt haben. Dieser dokumentiert, wie oft und was sie im Verlauf der Woche einer anderen Person vorgelesen haben.