Sand im Getriebe? Mitnichten. Die Verhandlungen gehen munter weiter. Am Montag steht dabei ein wichtiges Gespräch in den Terminkalendern des Lenkungskreises, den die sieben Verwaltungschefs bilden.

Einigkeit zwischen den beteiligten Städten und Gemeinden herrsche weiter darüber, dass die Kommunen mindestens 50,1 Prozent an den Stadtwerken selbst halten wollen. Wie die Anteile am Ende genau verteilt werden, wird nach Angaben Hockenbrinks im Gesellschaftsvertrag geregelt.

Wer da um eine Teilhaberschaft seinen Hut in den Ring geworfen hat, ist nicht öffentlich. Das kann der jetzige Inhaber der Konzessionen für die Strom- und Gasversorger RWE, es können aber auch die Stadtwerke Osnabrück oder ein Unternehmen aus Bayern sein. Alle Bewerber seien aufgefordert worden, ihre Angebote noch zu verfeinern, erläutert Hockenbrink.

Die Bewerber für eine – gesetzlich vorgeschriebene – strategische Partnerschaft mit den Stadtwerken stellen sich und ihre Konzepte in Ibbenbüren vor. Die sieben Städte und Gemeinden hatten zuvor einen Teilnahmewettbewerb ausgeschrieben. Fünf Hauptanbieter haben ein Angebot abgegeben, wie der Westerkappelner Bürgermeister Ullrich Hockenbrink auf Anfrage berichtet. „Teilweise arbeiten die wieder mit Kooperationspartnern.“

Die Beschlüsse sollen noch dieses Jahr herbeigeführt werden, damit sich die zu gründenden Stadtwerke fristgerecht um die künftigen Wegenutzungsrechte für die Strom- und Gasversorgung von 2016 bis 2035 bewerben können. Denn die müssen in allen sieben Kommunen einzeln und öffentlich ausgeschrieben werden.

Auch wenn die Verhandlungen nach Worten von Hockenbrink bislang „ganz entspannt“ laufen, weiß der Westerkappelner Verwaltungschef nur zu gut, dass die Stadtwerke noch nicht in trockenen Tüchern sind. Denn schließlich müssen sieben Räte mit rund 35 Fraktionen in der Sache überzeugt werden.

Blutige Nase

Und das kann an der einen oder anderen Stelle Arbeit werden. In Hopsten beispielsweise gibt es Skepsis, weil sich die Gemeinde als früherer Betreiber eines Blockheizkraftwerkes schon einmal eine blutige Nase geholt hat. Und die Stadtwerke sollen ja nicht bei der Strom- und Gasversorgung aufhören, wie der Westerkappelner Bürgermeister zu bedenken gibt. Ihm und einigen Kollegen schweben auch Geschäftsfelder wie die Bäderverwaltung vor. Das wiederum findet in Lotte, wo es kein Frei- und Hallenbad gibt, wenig Gefallen.