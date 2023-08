Jasmin Häkel und Nadine Poske neue Spitze Westerkappeln: Was Elke Ursinus in 30 Jahren als Kita-Leiterin erlebt hat Von Elora Karlotta Hemmer | 04.08.2023, 16:01 Uhr Elke Ursinus (links) verabschiedet sich als Leiterin der Awo-Kita Am Königsteich, Jasmin Häkel und Nadine Poske (rechts) sind ihre Nachfolgerinnen. Foto: Elora Hemmer up-down up-down

In der Awo-Kita Am Königsteich in Westerkappeln gibt es große Veränderungen: Die langjährige Leiterin Elke Ursinus verabschiedet sich zum 30. August in den Ruhestand. Die neue Doppelspitze ist in dem Kindergarten jedoch bekannt: Jasmin Häkel und Nadine Poske arbeiten beide schon lange in der Kita.