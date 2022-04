Menschenrechte seien die unveräußerliche Grundlage demokratischer Gesellschaften, heißt es in einer Presseinformation zu dem Ausstellungsprojekt, das die Evangelische Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Tecklenburg und der Flüchtlingshilfeverein Wabe Westerkappeln gemeinsam initiiert haben. Aber dies werde weltweit und auch in Europa gegenwärtig wieder in Frage gestellt. Pressefreiheit, Bürgerrechte, das Recht auf Asyl oder die Unabhängigkeit von Gerichten seien nicht selbstverständlich. Der Krieg in der Ukraine ziehe schwerwiegende Einschränkungen und Verletzungen von Menschenrechten und Völkerrecht mit sich.