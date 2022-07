In Jules Fall wandte sich das „1, 2 oder 3“-Team nach dem Treffer an die Grundschule Stadt: das Konzept der Show sieht vor, dass die jeweiligen Kandidaten als Repräsentanten ihrer kompletten Schulklasse antreten. Zwar hat das ZDF dementsprechend auch alle 25 Jungen und Mädchen der 4b zur Aufzeichnung am Wochenende nach München eingeladen – allein: Die Klassenkasse ist leer.

Maximilian, Jule und Ralf-Michael gehen ihren Auftritt betont ruhig und selbstbewusst an. Schließlich ist das Team um Initiatorin Jule geschickt zusammengestellt und durch breit gefächerte Kompetenzen für jedes Thema gerüstet: Bei den dreien ergänzen sich Nervenstärke, strukturiertes Denken und technisches Verständnis. Welches Themengebiet in der Aufzeichnung am Sonntag von Moderator Elton abgefragt wird, wissen die Kinder bisher noch nicht. Wer sich vorbereiten will, kann daher wohl nur auf die eigene Intuition vertrauen.

Ein bisschen Allgemeinwissen, eine Prise Aktuelles und eine solide Grundbildung. Etwas Glück wäre auch nicht schlecht. Ansonsten ist natürlich Daumendrücken in der Heimat angesagt. Am Sonntag zunächst in eher abstrakt-telepathischer Form: Denn was da in den Bavaria-Studios passiert, wird zwar aufgezeichnet, aber eben noch nicht gesendet.

Zum echten Mitfiebern am Bildschirm planen die drei Kandidaten dann ein großes Rudel-Gucken in der Grundschule. Mit Beamer, Großleinwand und allem Drum und Dran. Vor allem aber mit ihren Klassenkameraden, für die sie sich am Sonntag ganz bestimmt mächtig ins Zeug legen werden. Wann die Sendung mit Jule, Maximilian und Ralf-Michael ausgestrahlt wird, steht derzeit noch nicht fest, wird aber rechtzeitig bekannt gegeben.