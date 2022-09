Zum 40. Mal organisiert Ordnungsamtsleiter Günter Rahmeier (l.), hier im Jahr 2017 mit Schausteller Carlo Parpalioni, als verantwortlicher Marktmeister die Westerkappelner Herbstkirmes. Es ist sein letzter Rummel in dieser Funktion. Archivfoto: Frank Klausmeyer up-down up-down Rummel vom 10. bis 12. September Am Samstag geht‘s los: Aufbau für Westerkappelner Herbstkirmes 2022 läuft Von Frank Klausmeyer | 07.09.2022, 14:57 Uhr

Nachdem die meisten Kirmesplätze in Ibbenbüren mittlerweile besenrein übergeben wurden, rollen die Schausteller jetzt in Westerkappeln an. Am kommenden Wochenende (10. bis 12. September) ist Herbstkirmes – „das Highlight des Jahres“, wie Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer feststellt.