Die Tage der alten Küche sind gezählt – darüber freuen sich Pastorin Annette Oberbeckmann und Baukirchmeister Wolfgang Echterhoff. Die beiden gehören zu denen, die den Umbau des Gemeindehauses planen. FOTO: Karin C. Punghorst Arbeiten starten im April Mehr Raum im Westerkappelner Haus Bonhoeffer Von Karin C. Punghorst | 04.03.2013, 16:30 Uhr

Das Haus Bonhoeffer ist in die Jahre gekommen. Deshalb soll das Gemeindehaus der evangelischen Christen in Westerkappeln am Kirchplatz auf Vordermann gebracht werden. Neue Sanitäranlagen, eine neue Küche und energetische Maßnahmen bilden den Kern der Sanierungsarbeiten.