Der Rohbau fürs Feuerwehrgerätehaus ist fast fertig. FOTO: Frank Klausmeyer Arbeiten liegen voll im Soll Rohbau des Feuerwehrgerätehaus in Westerkappeln soll am 21. Juni fertig sein Von Frank Klausmeyer | 14.04.2022, 07:00 Uhr

Die Arbeiten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses an der Mettinger Straße liegen voll im Zeitplan. Wenn es keine unvorhersehbaren Überraschungen gibt, werde der Rohbau am 21. Juni abgeschlossen sein, berichtete Projektsteuerer Günter Boymanns (Schütt Ingenieurbau GmbH & Co. KG) im Bau- und Tiefbauausschuss.