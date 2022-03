Tabula rasa: Der Bauhof hat auf der Nordseite des Kunstrasenplatzes eine Baumreihe gefällt. Die Bäume sollen krank gewesen sein. FOTO: IVZ Kahlschlag am Kunstrasenplatz Anwohner und Grüne in Westerkappeln verärgert über Baumfällaktion Von Frank Klausmeyer | 10.03.2022, 11:47 Uhr

Von den Sportplätzen Am Königsteich in Westerkappeln waren am Montag Motorsägen zu hören. Mitarbeiter des Bauhofes waren auf der Nordseite des Kunstrasenplatzes mit Baumfällarbeiten beschäftigt. Ein Anwohner ärgert sich: „Leider haben wir in Westerkappeln keine Baumschutzsatzung, die diesen Kahlschlag verhindern könnte.“ Fotos belegen, dass die Gemeinde tatsächlich Tabula rasa gemacht hat.