Die neuen (und alten) Anwohner der Westerkappelner Bahnhofstraße stellten sich am Sonntag mit Informationen, Musik und kulinarischen Angeboten vor. Hier das Team vom „Bunten Knopf“. Foto: Holger Luck up-down up-down Beim Straßenfest vorgestellt Anrainer wollen Bahnhofstraße in Westerkappeln zur Kreativmeile machen Von Holger Luck | 20.09.2022, 13:26 Uhr

In der Bahnhofstraße in Westerkappeln hat sich einiges getan. In die meisten Ladenlokale sind im Laufe des Sommers neue Mieter mit zum Teil außergewöhnlichen Angeboten eingezogen. Am Samstag stellten sie sich Interessierten aus Westerkappeln und Umgebung mit einem kleinen Straßenfest vor.