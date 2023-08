Was die neue Chefin verändern will Jugendzentrum Westerkappeln: Anna-Lena Schelske neue Leiterin Von noz.de | 06.08.2023, 16:19 Uhr Anna-Lena Schelske (3.v.l.) ist neue Leierin im Jugendzentrum „JoyZ“. Foto: Foto: Gemeinde Westerkappeln up-down up-down

Das Jugendzentrum „JoyZ“ in Westerkappeln hat eine neue Leiterin. Am 1. August hat Anna-Lena Schelske die Verantwortung für die Offene Kinder- und Jugendarbeit in der Einrichtung übernommen. Mit ihr kommen ein paar Veränderungen.