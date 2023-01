„Einen solchen Aufmarsch hatten die hiesigen Einwohner noch nicht gesehen“, schrieb die Zeitung, als in Westerkappeln der „Deutsche Tag“ der NSDAP gefeiert wurde. Etwa 300 SA-Kämpfer waren dazu angetreten. Foto: Jahrbuch Rohlmann 1933/Archiv Kultur- und Heimatverein up-down up-down Machtergreifung Hitlers vor 90 Jahren Westerkappeln war eine Hochburg der NSDAP – Gleichschaltung ging schnell Von Frank Klausmeyer | 30.01.2023, 06:00 Uhr

Am heutigen Montag vor 90 Jahren kam Adolf Hitler an die Macht und errichtete in kurzer Zeit ein Schreckensregime, das Millionen Menschen das Leben kosten sollte. Nirgendwo im Tecklenburger Land dürfte die Begeisterung über die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler so groß wie in Westerkappeln gewesen sein. Denn hier genossen die Nationalsozialisten einen großen Rückhalt in der Bevölkerung.