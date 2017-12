Mit „Weitblick“ dem Trubel entkommen Pfadfinder Westerkappeln laden zur 15. Waldweihnacht ein

Westerkappeln. Der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) Westerkappeln – Stamm Bonhoeffer lädt zur traditionellen Waldweihnacht am Samstag ,23. Dezember, ein. Einen Tag vor Heiligabend können die Teilnehmer auf dem Hof Büscher ein Fest der Geborgenheit erleben. Für viele Stammbesucher sei die Veranstaltung, die zum 15. Mal stattfindet, ein erster Schritt, um in der Weihnachtszeit zur Ruhe zu kommen, schreibt der VCP.

Unter dem Motto „Weitblick“ möchten die Pfadfinder aus Westerkappeln gemeinsam einen Moment innehalten, um bei Fackellicht und knisterndem Lagerfeuer die aufkommende Hektik und den Trubel der Vorweihnachtszeit hinter sich zu lassen. Mit Blick auf den Altar, der auf einem alten Anhänger aufgebaut ist, kann man sich in der Andacht über verschiedene Fragen Gedanken machen. Wohin blickt man im Moment der Stille? Oder auf wen? Oder was?

Hof Büscher

Die Waldweihnacht beginnt am Samstag um 18 Uhr. Um 17.30 Uhr treffen sich bereits die Wanderer, ausgestattet mit Taschenlampen und Warnwesten, am Westerkappelner Schulzentrum, um danach gemeinsam zum Hof Büscher (Am Gabelin 7) zu laufen. Pastorin Vera Gronemann wird die von den ehrenamtlichen Mitarbeitenden vorbereitete Andacht mitgestalten.

Ein Teil der Kollekte ist für den Verein Herzenswünsche e.V. aus Münster bestimmt: „Weitblick zeigen – Perspektive ändern“. Schwer erkrankten Kindern und Jugendlichen in der Krise beizustehen, sie zu ermutigen und ihnen eine Perspektive zu zeigen, ist laut Mitteilung seit 25 Jahren das Ziel von „ Herzenswünsche “ e.V. Die Erfüllung eines Wunsches trage entscheidend dazu bei, den oft sehr belastenden Klinikalltag besser zu bewältigen.

Anzeige Anzeige

Friedenslicht

Nach dem Gottesdienst wird wieder das Friedenslicht verteilt. Das Licht, welches in der Geburtsgrotte Jesu Christi in Bethlehem entzündet wurde, ist anschließend über Wien nach Dortmund gebracht worden und wird in der Weihnachtszeit auf der ganzen Welt verteilt, um ein Symbol für Frieden und Gemeinschaft zu setzen.

Für die jungen Menschen aus der Mitarbeiterrunde bedeute die Waldweihnacht zwar jedes Jahr jede Menge Arbeit kurz vor Heiligabend, „aber die Westerkappelner Waldweihnacht ist eine Tradition und gehört in Westerkappeln zum Weihnachtsfest dazu“, erklärt Florian Kastner, Sprecher vom VCP Westerkappeln. Beim Gottesdienst helfen auch Pfadfinder aus anderen Stämmen wie aus Hörstel oder Recke. „Das ist ja auch etwas, was uns Pfadfinder vor allem im Kirchenkreis Tecklenburg ausmacht: Jeder hilft jedem“, betont Kastner.

Sitzplätze

Benian Cakmak, ebenfalls Sprecher, ergänzt: „Wir sind dankbar, dass uns der Getränkehandel Bansmann-Böhm wie jedes Jahr die Bierzeltgarnituren kostenlos zur Verfügung stellt, damit viele Besucher auch einen Sitzplatz bekommen.“

Im Anschluss an den Gottesdienstes laden die Westerkappelner Pfadfinder zu Glühwein und Tschai in die aufgebaute Jurtenkonstruktion, die typischen schwarzen Pfadfinderzelte, zum gemeinsamen Verweilen ein. Gerade dieses gesellige Ambiente macht die Waldweihnacht bei den Besuchern so beliebt. „Ab jetzt ist für uns Weihnachten“, sagte letztes Jahr eine treue Besucherin. Die Themen seien immer interessant und ansprechend gewesen. Die Mühe, die sich die Pfadfinder machten, lohne sich auf jeden Fall.