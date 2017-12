Das sind die Umleitungen A1 zwischen Lotter Kreuz und Bramsche im Januar zeitweise gesperrt

ngr/pm Osnabrück. Wegen der Bauarbeiten auf der A1 muss ein Abschnitt der Autobahn Anfang Januar für ein Wochenende gesperrt werden. Betroffen ist der Bereich zwischen dem Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück und der Anschlussstelle Bramsche.

Nachdem die Vorarbeiten für den Abbruch der alten Dütebrücke abgeschlossen sind, soll die Brücke jetzt längs durchgeschnitten werden, damit anschließend eine Hälfte abgebrochen werden kann. Um diese Arbeiten durchführen zu können, sperrt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Münsterland die A1 zwischen dem Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück und der Anschlussstelle Bramsche von Freitag, 12. Januar 2018, 18 Uhr, bis Montag, 15. Januar 2018, um 5 Uhr.

Arbeiten witterungsabhängig

Wie Straßen.NRW mitteilt, sind die geplanten Arbeiten allerdings witterungsabhängig. Sollte auf den Umleitungsstrecken Schnee liegen oder diese glatt sein, können die Arbeiten nicht durchgeführt werden. Nach dem Abbruch der Brückenhälfte kann der Verkehr weiterhin über die verbleibende Brückenhälfte fahren.

Die Umleitungen

Das sind die Umleitungen für den Zeitraum der Sperrung:

Aus Richtung Norden (Hamburg) werden großräumige Umleitungsempfehlungen über die A7 und die A2 eingerichtet.

Aus Richtung Süden (Dortmund) wird empfohlen, ab dem Kamener Kreuz über die A2 und die A7 Richtung Norden zu fahren.

Im Bereich der Vollsperrung der A1 bei Osnabrück wird der Verkehr ab der Anschlussstelle Bramsche über die B218, B65 (Ostercappeln) und die A33 auf die A30 zur A1 umgeleitet.

Der Verkehr aus Richtung Amsterdam (A30) und Dortmund wird ab dem Lotter Kreuz über die A30, A33, B65 (Ostercappeln), B218 und L78 (Vördener Straße) bis zur Anschlussstelle Neuenkirchen/Vörden umgeleitet.

Verkehrsteilnehmer aus Richtung Dortmund, die in Richtung Amsterdam fahren, werden im Lotter Kreuz über die A30 Richtung Osnabrück zur Anschlussstelle Hasbergen-Gaste geleitet.

Für den innerörtlichen Verkehr im Baustellenumfeld sind Umleitungsstrecken ausgeschildert.

Die Auffahrten auf die A1 in Richtung Bremen in den Anschlussstellen Osnabrück-Hafen und Osnabrück-Nord bleiben geöffnet.

50 Millionen Euro teures Projekt

Die Dütebrücke ist vor 48 Jahren als einteiliges Brückenbauwerk erstellt worden. Bis Ende 2020 soll an gleicher Stelle eine neue, sechsstreifige Brücke in sogenannter Stahlverbundbauweise entstehen. Straßen.NRW investiert rund 50 Millionen Euro aus Bundesmitteln in das Projekt.