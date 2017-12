Das Jahr der Rekorde Westerkappeln will Grundsteuer B erhöhen

Westerkappeln. Noch nie in ihrer Geschichte hat die Gemeinde Westerkappeln so viel Geld auf einmal in ihre Infrastruktur gesteckt. Über 15 Millionen sollen investiert werden, mehr als in den vergangenen drei Jahren zusammen.

„Es wartet eine spannende Zeit auf uns“, verkündete Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer am Dienstagabend im Rat bei der Vorlage des Haushaltsentwurfes für 2018. Auf jeden Fall wird es ein Rekordjahr.

Neue Schulden

Das geht nicht ohne neue Schulden in Millionenhöhe. Zur Gegenfinanzierung schlägt die Bürgermeisterin außerdem eine deutliche Erhöhung der Grundsteuer B vor. Die kommenden, zum Großteil auch unaufschiebbaren Projekte, brächten die Gemeinde finanziell über ihre Grenzen hinaus. Ohne Steuererhöhungen sei das nicht leistbar. Es gehe aber darum, Westerkappeln zukunftsfähig aufzustellen und zu gestalten, erklärte die Bürgermeisterin.

Ein ganz dicker Brocken im Investitionskatalog sind die Schulen. Für die Erweiterung der Grundschulen werden nächstes Jahr 1,7 Millionen Euro veranschlagt. 2019 sollen noch einmal 1,4 Millionen Euro bereitgestellt werden. Für den Umbau und die Erweiterung des Offenen Ganztags will die Kommune 1,4 Millionen Euro in die Hand nehmen. Für die Einrichtung der Oberstufe an der Gesamtschule in Westerkappeln wird inklusive Vergrößerung der Mensa mit Kosten von rund 2,6 Millionen Euro gerechnet, davon nächstes Jahr 410.000 Euro für die Planung.

Kunstrasen

Zur Bedeutung dieser Projekte zitierte die Verwaltungschefin John F. Kennedy: „Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung: keine Bildung.“ 1,4 Millionen Euro sind in den kommenden beiden Jahren für die Umsetzung des Sportstättenkonzeptes vorgesehen. Schwerpunkte sind die Sanierung des Hanfriedenstadions und der Bau eines Kunstrasenplatzes Am Königsteich. „Selbstverständlich wollen wir das Freibad nicht aus dem Blick verlieren“, versicherte Große-Heitmeyer. In den nächsten drei bis vier Jahren hätten jedoch andere Großprojekte Priorität.

Auch der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses an der Mettinger Straße steht nächstes Jahr auf der Agenda, wobei zunächst „nur“ 885.000 Euro für die Planung und die Ausschreibungen fließen sollen. In 2019 und 2020 werden dann jeweils 2,6 Millionen Euro für die Bauleistungen angesetzt. Es müssten aber noch alle Kostenpositionen hinterfragt werden, um die Gesamtkosten zu minimieren, erklärte die Verwaltungschefin. Es gehe nicht darum, die Notwendigkeit eines neuen Gerätehauses infragezustellen. „Wir müssen aber bei allen Großbauten immer alle Kosten hinterfragen, um zahlungsfähig zu bleiben.“

Breitbandausbau

Der flächendeckende Breitbandausbau in den Westerkappelner Außenbereichen verschlingt in den kommenden Jahren das meiste Geld. Insgesamt sollen dafür 8,85 Millionen Euro investiert werden. Die Hälfte der Kosten übernimmt allerdings der Bund, 40 Prozent das Land NRW, sodass die Gemeinde nur 885.000 Euro finanzieren muss – verteilt auf sieben Jahre.

Große-Heitmeyer kündigte an, dass die Gemeinde auch über eine halbe Million Euro für die Straßenunterhaltung und -sanierung sowie in die Erneuerung von Brücken ausgeben will, neue Fahrzeuge für die Feuerwehr und den Bauhof schlagen in ähnlicher Höhe zu Buche.

4,7 Millionen Euro

Ohne „fremde Hilfe“, wie die Bürgermeisterin es nannte, seien die vielen Aufgaben nicht zu stemmen. Nächstes Jahr müsse deshalb ein Kredit über 4,7 Millionen Euro aufgenommen werden, in den beiden Folgejahren werden weitere Darlehen in einer Gesamthöhe von 7,5 Millionen Euro benötigt.

Für die Grundsteuer B schlägt Große-Heitmeyer eine Erhöhung des sogenannten fiktiven Hebesatzes um 55 Punkte auf 500 Prozent vor. Das entspricht einer Steigerung von 12,3 Prozent. Die Verwaltung erwartet dadurch Mehreinnahmen von etwa 190.000 Euro im Jahr. Die Bürgermeisterin betonte in diesem Zusammenhang, dass der Hebesatz vier Jahre lang stabil gehalten worden sei. Überdies habe die Gemeindeprüfungsanstalt NRW der Kommune gerade bescheinigt, dass Westerkappeln im interkommunalen Vergleich ein niedriges Niveau bei den Realsteuersätzen habe. An den Schrauben für die Grundsteuer A – das sind landwirtschaftlich genutzte Flächen – und für die Gewerbesteuer will die Gemeinde nächstes Jahr trotzdem nicht drehen.

Diskussionen

„Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass gerade in Zeiten, wo überall von Steuerentlastungen gesprochen wird, mein Vorschlag zu heftigen Diskussionen führen wird. Diesen werde ich mich jedoch stellen“, sagte Große-Heitmeyer.