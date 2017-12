Eine Furt mit Beulen Plittenfahrtstraße – Gewässerquerung in Westerkappeln

Westerkappeln. Wer sich in Westerkappelns Außenbereich in der Düsterdieker Niederung bewegt, stellt fest, dass die Wiesen hier ziemlich nass sind. Sie werden von drei Wasserläufen entwässert: Düsterdieker Aa, Westerbecker Graben und Poschengraben. Eine alte Verbindung quert alle drei Wasserläufe: die Plittenfahrtstraße.

Vor dem Bau des Mittellandkanals waren die Wiesen hier häufig sogar noch nas-ser, die Bäche führten mehr Wasser. Um solche sumpfigen Gebiete zu passieren, waren befestigte Wege und Übergänge an den Wasserläufen unverzichtbar, sie wurden Furt genannt.

Steine im Bach

So eine Furt war nicht selten lediglich eine mit Steinen befestigte Stelle im seichten Bachlauf. In diesem Zusammenhang ist das Grundwort -fahrt zu verstehen: Es kommt naheliegenderweise von fahren, noch heute in der Vergangenheitsform mit „u“ als fuhr gebildet und einst als Furt gebräuchlich. Die hochdeutsche Fahrt gibt also einen Hinweis, dass es an der Plittenfahrtstraße eine Furt gegeben hat.

Näher lokalisiert wird dieser Gewässerüberweg durch ein Flurstück östlich der Straße: Plittenfuurt. Dort wurden im Untergrund Steine in auffälligen Mengen beim Pflügen entdeckt. Sie werden als Hinweise auf eine Furt und einen befestigten Weg gedeutet. Weiteres Indiz: Die benachbarte Flur Priggenfaorde, die ebenfalls die Furt im Namen führt.

Sprachlich geht Furt auf das mittelniederdeutsche vört, vörde zurück: schmaler Dammweg, Watstelle, mittelhochdeutsch vurt, altsächsisch ford. Indogermanischer Vorgänger ist portu, in der Bedeutung Durchgang – ein „Portu Cappelun“ sozusagen.

Beule oder Knick

Bleibt zu klären, was es mit dem Bestimmungswort an der Plittenfahrtstraße auf sich hat. Plitten kann dem westfälischen Plite zugeordnet werden, das neben Messer, Narbe, Verletzung auch Beule bedeutet.

Die Beule ist vermutlich dem Gewässer, der Straße oder dem Überweg über das Gewässer geschuldet. So macht die vorgelagerte Düsterdieker Aa nahe dieser Stelle einen langgezogenen Knick, der möglicherweise als Beule bezeichnet wurde.

Auch die Befestigung der Plittenfahrtstraße könnte Benennungsmotiv gewesen sein: Der teils senkrecht aufstehende Kalksandstein könnte ehemals rundliche Unebenheiten gebildet haben.

Gut vorstellbar auch, dass der von Steinen gebildete Übergang durch den Bach etliche „Beulen“ aufwies, bedingt möglicherweise durch merkliche Größenunterschiede der verwendeten Steine. Was auch immer den Namen letztlich geprägt hat, die Plittenfahrt war in jedem Fall eine „Beulen-Furt“.