Gegen das Vergessen Holocaust-Überlebende in der Realschule Westerkappeln

Henriette Kretz (links) berichtete vor Schülern der Realschule Westerkappeln von ihren Erlebnissen zur Nazi-Zeit. Sie war erst fünf Jahre alt, als 1939 die Deutschen in Polen einfielen. Foto: Araann Christoph

Westerkappeln. Henriette Kretz wurde am 26. Oktober 1934 in einer jüdischen Familie in der damals polnischen Stadt Stanislawów (heute Iwano-Frankiwsk in der Ukraine) geboren. Sie war knapp fünf Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg begann und die Welt für sie zusammenbrach.