Neue Buden vor alter Kulisse Westerkappelner Weihnachtsmarkt mit neuem Outfit

Westerkappeln. Im neuen Outfit präsentiert sich der Westerkappelner Weihnachtsmarkt am zweiten Adventswochenende. „Wir ersetzen einige schon baufällige alte Holzhütten durch die weißen Pagodenzelte, die schon beim Weinsommer im Juni bei den Leuten so gut ankamen“, erklärt Frank Wahlbrink, Vorstandsmitglied der Interessengemeinschaft Handel und Gewerbe Westerkappeln.

Rund um den großen Weihnachtsbaum auf dem Kirchplatz entstehe in diesen Tagen in enger Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung ein kleines, stimmungsvoll mit Lichtern und Feuerschalen illuminiertes Weihnachtsdorf, sagt Wahlbrink, der in diesem Jahr erstmals die Weihnachtsmarkt-Strippen zieht.

Er freut sich, dass es dank der Unterstützung der Handel- und Gewerbetreibenden sowie der örtlichen Vereine und Einrichtungen viele bewährte und beliebte, aber auch einige neue Angebote geben wird.

Zahlreiche Vereine und Verbände dabei

Friedhelm Frehmeyer wird wieder seinen nostalgischen Verkaufswagen am Markt parken und leckere Brotspezialitäten anbieten. Ebenfalls eine sichere Bank seien der Wagen der Kolpingsfamilie, die Stände der Landfrauen, des TSV Westfalia und der Gabeliner Schützen sowie weitere Zelte, in denen es vom Schmuck über das Vogelhäuschen bis zu Essigen und Ölen alles gebe, was die Besucher verschenken oder für sich selber kaufen könnten.

Auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz. Vom Schaschlik über Reibekuchen und Stutensoppen bis zu Stockbrot und Bratwurst reiche das kulinarische Angebot, zählt Frank Wahlbrink auf.

Nikolaus nur am Samstag

Nicht nur dass der Nikolaus mit der Pferdekutsche vorfahren werde, auch die Besucher könnten mit dem Gefährt eine Rundtour durch das Dorf unternehmen, verrät Wahlbrink weiter. Anders als die Kutsche, die an beiden Tagen im Einsatz sei, komme der Nikolaus aber nur am Samstag zwischen 15 und 17 Uhr.

Am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr dürfen auf der Wiese am Kirchplatz Ponys gestriegelt und geritten werden. „Das kam im vergangenen Jahr gut an“, begründet Wahlbrink die neue Auflage des „Streichelzoos“.

Wer es lieber musikalisch mag, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Martin Ufermann und der Posaunenchor laden am Sonntag ab 17 Uhr zum offenen Adventssingen ein, je nach Wetter in oder vor der Stadtkirche.

„Türchen öffnen“ mit dem Lebendigen Adventskalender heißt es am Samstag und Sonntag jeweils um etwa 16.30 Uhr. Am Start seien die evangelischen Kindergärten Anne Frank und Kapellenweg in Kooperation mit der IHGW, macht Wahlbrink Lust auf kleine süße Überraschungen.

Weihnachts-Verlosung

Spannend wird es am Sonntag ab 17.30 Uhr, wenn Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer die Gewinner der IHGW-Weihnachts-Verlosung ziehen wird. „Wir verlosen 40 Einkaufsgutscheine im Wert von insgesamt 1380 Euro“, macht Wahlbrink deutlich, dass es sich lohnt, sich bis Samstag, 9. Dezember, in den Mitgliedsbetrieben mit Losen zu versorgen.

Im Dietrich-Bonhoeffer-Haus warten am Sonntag ab 14.30 Uhr eine Cafeteria mit selbst gebackenen Torten und Kuchen sowie eine kleine Adventsausstellung.

Die Einzelhändler sind ebenfalls mit im Boot. Sie öffnen am Samstag bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Die IHGW freut sich auf viele gut gelaunte Weihnachtsmarktbesucher am Samstag zwischen 15 und 21 Uhr sowie am Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr.