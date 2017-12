Rätselhafter Diebstahl In Westerkappeln verschwinden fünf Nummernschilder

Westerkappeln. Kfz-Kennzeichen sind in der jüngeren Vergangenheit immer wieder in Westerkappeln gestohlen worden. Am Wochenende wurden die Kennzeichen von gleich fünf Autos abmontiert, allerdings immer nur die hinteren Nummernschilder.

Die Diebstähle ereigneten sich alle in der Kapellensiedlung, und zwar in der Zeit zwischen Samstagabend, 21 Uhr, und Sonntagmorgen um etwa 8 Uhr. Ein betroffenes Auto war an der Goedekingstraße abgestellt, zwei Fahrzeuge standen in der Heinrich-Schulte-Straße, die beiden anderen „An der Rennbahn“. Auffällig: An der letztgenannten Straße waren im März dieses Jahres schon einmal in einer Nacht drei Kfz-Kennzeichen gestohlen worden.

Motiv unklar

„Fünf Kennzeichendiebstähle in einer Nacht sind schon ungewöhnlich“, erklärt Reiner Schöttler, Sprecher der Kreispolizeibehörde Steinfurt. Zu den Tätern lasse sich meist – wie auch in diesem aktuellen Fall – nichts sagen. Nur mutmaßen kann Schöttler deshalb auch über das Motiv der Diebe oder den Verbleib der Nummernschilder. „Die werden zum Beispiel für Tankbetrügereien eingesetzt.“ Zuweilen würden Kennzeichen entwendet, um sie später an gestohlene Fahrzeuge zu montieren, mit denen wiederum andere Straftaten begangen würden. In diesem Fall geht Schöttler aber nicht davon aus, weil jeweils nur die hintereren Nummernschilder entwendet worden seien.

Häufig haben es die Ganoven auch nur auf die TÜV-Plakette abgesehen, um die Hauptuntersuchung zu fälschen, sind sich Experten sicher. Andere täuschten über eine fehlende Autoversicherung hinweg.

Erkenntnisse, dass mit den in letzter Zeit in Westerkappeln gestohlenen Kennzeichen Straftaten verübt wurden, hat Schöttler derzeit aber nicht.

Solche Diebstähle sind offensichtlich ein Massenphänomen. 2011 wurden allein in NRW 11000 Kfz-Kennzeichen geklaut, meldete das Landeskriminalamt. Aktuellere Zahlen waren am Montag nicht mehr zu erhalten. Sie dürften sich aber in etwa gleichem Rahmen bewegen.

Diebstahl sofort melden

Weil mit fremden Kennzeichen auch Straftaten verübt werden, rät die Polizei bestohlenen Autofahrern dringend dazu, immer sofort Anzeige zu erstatten, weil sie sonst möglicherweise in Ermittlungen verwickelt werden, mit denen sie gar nichts zu tun haben.

Im Fall der Kennzeichen-Diebstähle vom Wochenende hofft die Polizei auf Zeugen, die im Bereich der Kapellensiedlung auffällige Beobachtungen gemacht haben oder die etwas zum Verbleib der Nummernschilder sagen können. Hinweise werden von der Wache in Ibbenbüren unter Tel.: 05451/5914315 entgegengenommen.