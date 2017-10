Ein Gatten ist kein Garten Viele Cappelner Fluren tragen den Gatten im Namen

Westerkappeln. Gatten-Flurstücke gibt es einige in Westerkappeln, im Süden sogar einen Gattenweg. Wer das vom Hiälweg abzweigende Sträßchen passiert, dürfte wohl weniger an einen Garten denken, eher noch wird man sich nach einem Gatter umschauen.

Eine Abzweigung weiter führt der Weg durch den Wald: „Am Gartenhügel“ heißt es hier. Aber weder das Gatter noch der Garten helfen bei der Klärung von „Gatten“ weiter, denn beide haben einen anderen sprachlichen Ursprung. Dabei ist der Flurname Gatten verbreitet, man findet ihn beispielsweise auch in Lippe oder nahe Essen. Auch in Westerkappeln war er ausgesprochen beliebt: im Süden tragen gleich zwei Orte den Namen, nördlichöstlich des Cappelner Ortskerns prägt er eine Handvoll Fluren.

Erkleckliche Anzahl Namen

Unterm Strich gibt das eine erkleckliche Anzahl Namen mit diesem Bestimmungswort: Gatten, am Gatten, an der Gatten, im Gatten, Gattenbiäke, Gatten Toschlag, Gattenbuschk, Gattenbuschkbreede, opn Gattenesch, Gatteneschk, Gattenhüwel, Gattenkamp, Gattenmoor, Gattenmoorbiäke, Gattenwiese, Gattenwegg oder auch Vossegatt oder Vosgate.

Sie alle kommen in der Urkarte von 1827 parallel zu Garten-Flurstücken vor, wie beispielsweise Gartenbreede, am Garten, unterste Gartenesch oder Gartenmoorbiäke.

Verballhornung bei der Urkartierung

Sprachlich ist der Zusammenhang mit Garten allerdings nicht gegeben, denn Garten kommt von Gaaren oder Garden. Vielmehr ist hier eine „Verballhornung“ zu Zeiten der peußischen Urkartierung anzunehmen, als „Verhochdeutschung“ modern war und auch andere Flurnamen verfälschte.

Tatsächlich kommt Gatte nämlich vom mittelniederdeutschen gate. Die Bedeutung ‚Gasse, Durchgang‘ findet sich noch heute im englischen ‚gate‘ wieder. Darüber hinaus ist ‚gate‘ eng verwandt mit ‚gatt‘, was neben ‚Durchgang‘ auch noch ‚Loch‘ heißen kann.

Geländevertiefungen mit Durchlässen

Ein Blick ins Gelände bestätigt: der Gatten zwischen Laggenbecker Straße und Handarper Esch ist eindeutig ein Durchlass. Das gilt ebenso für den Gattenweg parallel zum Sieken, der sich mutmaßlich auf den Waldpfad am Gattenhüwel beziehen dürfte. Beide Gatten sind Geländevertiefungen mit Durchwegen, einschließlich kleinerer Ausbuchtungen oder Höhlungen; Sprache und Topografie bilden hier eine überzeugende Einheit und schließen den Bezug zu einem Garten eindeutig aus.

In Osterbeck gab es einen weiteren Gattenwegg, heute Osterbecker Straße. Er führt durch den Gattenbusch. Auch hier spricht eine merkliche Geländeeintiefung für den Durchlass, wenn die benachbarten Flächen auch 1827 durchweg zu ‚Garten‘-Flächen umgetauft wurden.

Selbst das Gartenmoor hat in seiner alten Schreibung mit einem Garten nichts zu tun. Vielmehr weist ein Mühlweg darauf hin, dass es im Gattenmoor möglicherweise einen alten ‚Durchweg‘ gab; mit Sicherheit aber lag es tiefer als die Umgebung.

In den wenigsten Fällen ist mit Gartenbreede, Gartenkamp oder Gartenesch tatsächlich ein Garten gemeint. Zu den Ausnahmen zählen in Westerkappeln der Gartenkamp im Gewerbegebiet nördlich des Hofes Schildkamp, wo gleich mehrere ‚Gärten am Hause‘ verzeichnet sind, sowie die Gartenstraße, die sich auf ‚Kämpers Gaaren‘, eine sprachliche Variante des Gartens, bezieht.