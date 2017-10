Im Galopp durch Feld und Flur Reit- und Fahrverein lädt zum Herbstausritt ein

Lotte/Westerkappeln. Durch den raschelnden Herbstwald und über einladende Stoppelfelder galoppieren – das ist der Traum vieler Reiter. Da Pferdesport in der Gruppe noch viel mehr Freude macht, lädt der Reit- und Fahrverein Westerkappeln-Velpe-Lotte-Wersen alle Interessierten zum traditionellen Herbstausritt ein.

Am Samstag, 7. Oktober, treffen sich die Pferdefreunde um 10.30 Uhr an der Reithalle in Westerkappeln.

Zur Mittagszeit wird eine einstündige Pause eingelegt, bei der sich Ross und Reiter verpflegen können, bevor es auf den Heimweg geht.

Wer wird Fuchsmajor?

Am frühen Nachmittag endet der Ausritt wieder an der Reithalle, wo anschließend noch ermittelt wird, w er sich für das kommende Jahr „Fuchsmajor“ nennen darf. Die amtierenden Majorinnen Christin Debbert und Franziska Reckels werden allen Anwärtern auf jeden Fall eine spannende Hatz um den Fuchsschwanz bieten.

Der Ausritt vor dem jagdlichen Teil wird wieder in zwei Felder geteilt: Die Schritt-/Trabgruppe startet zeitgleich mit dem Galoppfeld zur herbstlichen Tour, lässt es aber entsprechend ruhig im Tempo angehen. Regelmäßig treffen sich beide Gruppen wieder.

Die Teilnahme ist kostenfrei und für alle Pferdefreunde; auch Teilnehmer aus anderen Vereinen und Privatställen sind willkommen.

Turnierkleidung ist nicht erforderlich, lediglich ein mehrpunktgesicherter Reithelm sollte getragen werden.