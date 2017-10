Auftritt mit Gänsehautfeeling Westerkappeln: Katholischer Kirchenchor sucht Sänger

Westerkappeln. Der katholische Kirchenchor St. Margaretha sucht neue Sänger, nicht unbedingt im Rahmen einer dauerhaften Mitgliedschaft, sondern für ein zeitlich begrenztes Engagement. Anlass ist der 101. Deutsche Katholikentag, der im Mai kommenden Jahres in Münster stattfindet.

Bei dem Festgottesdienst an Christi Himmelfahrt, so hat es das Bistum geplant, soll ein großer Chor auftreten, der sich aus vielen kleinen, sogenannten Projektchören zusammensetzt. Wie bereits beim Katholikentag in Osnabrück vor neun Jahren will die katholische Kirchengemeinde Westerkappeln auch diesmal wieder vertreten sein bei dem Gemeinschaftskonzert, bei dem mehrere 100 Sänger im Einsatz sein werden. „Das ist ein Aufritt mit Gänsehautfeeling“, sagt Kerstin Sickbert. Die Sängerin muss es wissen, war sie doch bereits in Osnabrück dabei. „Ich bin damals dem Projektchor beigetreten – und geblieben“, erläutert sie, stellt aber zugleich fest, dass aus der Teilnahme am Projektchor kein langfristiges Engagement entstehen muss. Der Chor hofft vielmehr auf Menschen, die Spaß am Singen haben und sich innerhalb von ungefähr fünf Monaten gemeinsam auf den Auftritt in Münster vorbereiten würden. Die Proben sollen im Januar beginnen.

Mitmachen können Hobby-Sänger oder solche, die es werden wollen, egal welchen Alters. Die rund 40 Sänger des St.-Margaretha-Chores sind zwischen 16 und 80 Jahre alt. Niemand, betont Kerstin Sickbert, müsse außerdem Sorge haben, dass er vorsingen muss: „Das ist nicht vorgesehen.“ Für das Gemeinschaftskonzert werden sowohl klassische Stücke wie Händels „Halleluja“ aus dem Messias als auch neu komponierte, zeitgenössische Lieder einstudiert.

Der Katholikentag findet vom 9. bis 13. Mai statt. Unter dem Leitwort „Suche Frieden“ soll dann ein großes Fest des Glaubens und der Begegnung gefeiert werden.

Kontakt zum Kirchenchor St. Margaretha: Chorleiterin Veronika Hoffstädt, Telefon 05404/9979052; Vorsitzende Petra Schmitz, Telefon 05404/ 4910.