„D-Cohesion“ tanzt erfolgreich Heimspiel für Westerkappelner Streetdance-Formation

Westerkappeln. Die Westerkappelner Hip-Hop-Tanzformation „D-Cohesion“ hatte am Samstag ein Heimspiel: Rund 230 Tänzerinnen und Tänzer aus dem Tecklenburger Land sowie aus Stadt und Landkreis Osnabrück waren zum Streetdance-Contest angereist, um in der Dreifachsporthalle gegeneinander anzutreten.

Die Westerkappelnerinnen haben auf nationaler Ebene mehrfach ihr Können unter Beweis gestellt. Das ganze Jahr über reisen die Mädchen von Ort zu Ort, um an Wettkämpfen teilzunehmen. Am Samstag machte „D-Cohesion“ den dritten Platz.

Es war das erste Mal, dass so eine Stadtmeisterschaft in Westerkappeln ausgerichtet worden ist und entsprechend groß war die Aufregung bei Teilnehmern und Veranstaltern. Insgesamt waren zwölf Gruppen am Start, um sich unter den Augen von rund 300 Zuschauern, die sich auf der Tribüne tummelten, in den Kategorien Hip-Hop, VideoClip (Disco) und Dancehall zu messen. Dabei wurde solo, in Duos, in Gruppen und in Formationen getanzt.

Für die Zuschauer gab es temperamentvolle Tänze, akrobatische Tricks und leidenschaftliche Choreografien zu sehen, untermalt von rasanter Hip-Hop-Musik.

„Es sind sehr viele da, die man kennt und es ist schön zu sehen, wie sich alle weiterentwickelt haben und wie viel Herzblut sie in diese Sache stecken“, sagte Jana Bursy von der Osnabrücker Tanzschule CreaKtiv, die die Westerkappelner Tanzgruppen des TSV Westfalia Westerkappeln 06 trainiert, also auch „D-Cohesion“.

Obwohl alle erfolgskonzentriert bei der Sache waren, war nicht zu übersehen, wie sehr sich die gegnerischen Teams trotzdem lautstark gegenseitig anfeuerten und unterstützten. „Es ist eher der Fall, dass man sich dabei inspiriert, alle haben Spaß an der Bewegung“, betonte Carsten Külich, Leiter der Tanzschule CreaKtiv. Medaillen und Pokale seien zweitrangig.

Diese Stadtmeisterschaft gehörte zur Hip-Hop-Wettkampfserie, die das ganze Jahr über von der Streetdance-Factory ausgerichtet wird. Den Raum gestellt und das Turnier organisiert hat die Tanzschule CreaKtiv in Kooperation mit dem TSV Westfalia. Bewertet wurden die Tänzer von den wachsamen Blicken dreier Prüfer aus Dortmund und Hamm, die im Auftrag der Streetdance-Factory angereist waren.

„Es ist super. Für so einen Ort ist es ganz schön voll, alle haben gute Laune und es gab viel Abwechslung bei den verschiedenen Tänzen“, meinte Wertungsrichterin Celine Ojo.

Auch von der hiesigen Tanzgruppe „D-Cohesion“ haben sich einige Mitglieder in den Solo- und Duo-Wettkämpfen gemessen. Sie wurden in Kategorien wie Mimik, Ausführung und Kreativität geprüft.

Durchsetzen konnten sich bei den Juniors 2 Hip-Hop das Duo Ciara und Emily Rumsey, die souverän den ersten Platz belegten. Ihre Teamkolleginnen Nomia und Greta Bonowski holten sich in dergleichen Kategorie den dritten Platz. Lena Suffner, ebenfalls von „D-Cohesion“, sicherte sich solo bei den Juniors 2 Hip-Hop den zweiten Platz.

Insgesamt kann die Westerkappelner Gruppe den Wettbewerb wohl als erfolgreich einstufen. „Es war wirklich gut, auch generell die Vielfalt an Tänzen heute“, sagte Michelle Frerichs von „D-Cohesion“. Rund zwei Monate hatten sie für ihre Auftritte geprobt. Auch Michael Stallmann von der Streetdance-Factory zeigte sich zufrieden mit dem Event.

„Es war ein großer Erfolg und es ist nicht das letzte Mal gewesen, dass wir so ein Turnier in Westerkappeln veranstaltet haben“, versicherte Stallmann.