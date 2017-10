Lärmschutz gibt Richtung vor Westerkappeln: Doch Sanierung des Hanfriedenstadions?

Westerkappeln. Seit mehr als zehn Jahren wird über die Zukunft des Hanfriedenstadions gestritten. Jetzt scheint ein konsensfähiger Vorschlag auf dem Tisch zu liegen. Die Verwaltung empfiehlt dem Rat, das Stadion doch zu sanieren.

Gleichzeitig soll der Tennenplatz am Schulzentrum Kunstrasen bekommen sowie zwischen Schulen und Dreifachhalle ein Basketball- und ein Multifunktionsplatz gebaut werden.

Die Richtung für diese Lösung gibt offensichtlich der Lärmschutz vor. In der Vergangenheit stand die Befürchtung im Raum, dass im Falle einer umfassenden Sanierung des Hanfriedenstadions dies als Neubau gewertet und die zulässigen Immissionsrichtwerte überschritten werden. Zwischenzeitlich hat der Bund aber die Sportanlagenlärmschutzverordnung geändert, wodurch der erlaubte Schallpegel innerhalb der mittäglichen und abendlichen Ruhezeiten um fünf dB(A) erhöht wird.

Bei einer schallschutztechnischen Untersuchung sind die Gutachter zu dem Ergebnis gekommen, dass im Hanfriedenstadion die Richtwerte im Trainings- und Spielbetrieb selbst während der Ruhezeiten an Sonn- und Feiertagen eingehalten werden können.

Am Schulzentrum und Am Königsteich kann der erforderliche Schallschutz nach Meinung der Experten dagegen nicht gewährleistet werden, zumal es eine Geräuschvorbelastung durch das Freibad und die Tennisanlage an der Wilkenkampstraße gebe. Eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte sei dort auch mit städtebaulich und finanziell vertretbaren Lärmschutzmaßnahmen nicht möglich.

Damit ist der Ratsbeschluss aus dem Frühjahr 2016 wohl hinfällig geworden, wonach die Sportstätten am Schulzentrum zu konzentrieren und das Hanfriedenstadion für eine Bebauung freigegeben werden sollten. Allerdings hatten sich die Politiker auf Initiative der SPD-Fraktion im September vergangenen Jahres noch ein Hintertürchen offengelassen und die Verwaltung damit beauftragt, noch einmal durchzurechnen, was eine umfangreiche Sanierung des Hanfriedenstadions kostet.

Die Ergebnisse liegen jetzt auf dem Tisch und sollten am Mittwoch in einer öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport, Kultur, Soziales und Senioren vom Planungsbüro Grüning (Osnabrück) vorgestellt werden.

Vier 400-Meter-Bahnen

Besonders bemerkenswert: Das Hanfriedenstadion soll wieder vier 400-Meter-Bahnen bekommen, dieses Mal mit Kunststoffbelag. Die frühere Anlage war 2008 zurückgebaut worden, weil der Untergrund mit dioxinbelasteter Kieselrotschlacke belastet war. Übrig geblieben sind vier 100-Meter-Sprintbahnen. Die CDU und auch Vertreter des Sportvereins TSV Westfalia 06 Westerkappeln kritisierten damals, dass das Stadion „kaputt saniert“ worden sei.

Für den Weitsprung sollen zwei neue Anlaufbahnen geschaffen werden – ebenfalls aus Kunststoff. Auf Wunsch der Schulen wird eine zusätzliche Sprunggrube vorgeschlagen. Außerdem ist eine Hochsprunganlage aus Kunststoff geplant. Die Diskus- und Kugelstoßanlagen sollen im jetzigen Zustand erhalten bleiben, weil die Ausstattung ausreichend erscheint, wie es in der Sitzungsvorlage für den Sportausschuss heißt. Im Stadion soll es keinen Kunstrasen geben, da die Speer- und Diskuswerfer auf einen Grasboden angewiesen sind. Das Fußballfeld würde aber komplett erneuert.

Kunstrasen soll dagegen auf dem Tennenplatz am Schulzentrum verlegt werden. Auch das geplante Multifunktionsfeld auf der Wiese neben der Dreifachhalle soll einen Kunstrasen bekommen, fürs Basketballfeld ist ein Kunststoffbelag vorgesehen. Der Rasenplatz Am Königsteich bliebe erhalten. Umkleiden und Sanitäranlagen werden am Schulzentrum nicht gebraucht, da die Sportler die Kabinen und Duschen in der Dreifach- und Zweifachhalle nutzen können.

Das ganze Konzept wurde nach Darstellung der Verwaltung in enger Abstimmung mit den Sportvereinen und Schulen erstellt. Die erforderlichen Mittel sollen bereits im Haushalt 2018 eingestellt werden. Ob die im Rathaus genannten 1,38 Millionen Euro reichen werden, wird aber vermutlich noch einige Diskussionen nach sich ziehen.